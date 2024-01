Τουλάχιστον τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός του σεισμού 7,1 βαθμών που συγκλόνισε την κινεζική επαρχία Σιντζιάνγκ στις 02:09 τα ξημερώματα της Τρίτης (τοπική ώρα, 20:09 της Δευτέρας στην Ελλάδα), σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

7.1 magnitude quake rattles western China, killing at least 3 people and collapsing 47 homes WHIO TV 7 and WHIO Radio #SafetyFirst #EmergencyPreparednessAwareness #EmergencyPreparednessPlan [Video] A magnitude 7.1 earthquake has struck a sparsely… https://t.co/7zkdR0TnD8

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Margaret Lindsay (@MargaretLSGP) January 23, 2024