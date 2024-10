Ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Χαμενεΐ, με ένα τουφέκι παρά πόδα, δήλωσε σήμερα ότι η επίθεση με δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους που εξαπέλυσε η χώρα του εναντίον του Ισραήλ ήταν «εντελώς νόμιμη» και πρόσθεσε ότι οι σύμμαχοι της Τεχεράνης – κυρίως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ— «δεν θα υποχωρήσουν» μπροστά στο Ισραήλ.

Ο Χαμενεΐ προχώρησε σε διάγγελμα από μεγάλο τέμενος της Τεχεράνης ενώπιον χιλιάδων ανθρώπων, μετά από σχεδόν πέντε χρόνια και τρεις ημέρες πριν την πρώτη επέτειο από την επίθεση της παλαιστινιακής Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία αποτέλεσε το έναυσμα για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η επιχείρηση των ένοπλων δυνάμεών μας πριν μερικές ημέρες ήταν εντελώς νόμιμη», τόνισε, αναφερόμενος στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν την Τρίτη εκτοξεύοντας δεκάδες πυραύλους εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για τον φόνο του επικεφαλής της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα και ενός διοικητή της, του Αμπάς Νιλφορουσάν, σε ισραηλινό πλήγμα εναντίον της Βηρυτού στις 27 Σεπτεμβρίου.

Στόχο της επιχείρησης αυτής ήταν επίσης να εκδικηθεί για τον φόνο του επικεφαλής της Χαμάς, του Ισμαήλ Χανίγιε, στις 31 Ιουλίου στην Τεχεράνη σε επίθεση που αποδίδεται στο Ισραήλ.

Αυτή ήταν «η μικρότερη» απάντηση που θα μπορούσε να δώσει η Τεχεράνη στο Ισραήλ, εκτίμησε ο Χαμενεΐ, ενώ πρόσθεσε ότι το Ιράν «δεν θα καθυστερήσει ούτε θα βιαστεί να κάνει το καθήκον του» έναντι του Ισραήλ.

