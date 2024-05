Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης ανακοίνωσαν μέσω X περί τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα 01:00 ώρα Ελλάδας) πως συνέλαβαν 32 ανθρώπους για «βία, καταστροφές, επιθέσεις και υποκίνηση» σε πανεπιστημιούπολη και σε οδική αρτηρία στο κέντρο της πρωτεύουσας της Ολλανδίας, όπου χθες Τετάρτη ξέσπασαν επεισόδια ανάμεσα σε αστυνομικούς και φοιτητές του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ (UvA) που διαδήλωναν υπέρ των Παλαιστινίων, με φόντο τις κινητοποιήσεις για τη Γάζα που μετά τις ΗΠΑ παίρνουν πλέον μεγαλύτερες διαστάσεις και στην Ευρώπη.

Διαδηλωτές απέκλεισαν οδικό άξονα αφού απομακρύνθηκαν διά της βίας από την πανεπιστημιούπολη.

Φοιτητές διαδηλώνουν από τη Δευτέρα, απαιτώντας ο θεσμός να κόψει κάθε δεσμό με το Ισραήλ, εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε πλάνα που μετέδωσαν ολλανδικά μέσα ενημέρωσης διακρίνονται δεκάδες αστυνομικοί με εξαρτύσεις αντιμετώπισης ταραχών και ρόπαλα να συλλαμβάνουν διαδηλωτές, που έκαναν κατάληψη σε κτήριο του πανεπιστημίου από το βράδυ της Τρίτης.

Οι φοιτητές κατόπιν απέκλεισαν κεντρικό οδικό άξονα της πρωτεύουσας κι ακολούθησε νέος γύρος βίαιων επεισοδίων.

«Διαδηλωτές πέταξαν αμμωνία» σε αστυνομικούς, σύμφωνα με τις δυνάμεις επιβολής της τάξης.

Νωρίτερα χθες βρίσκονταν σε εξέλιξη συνομιλίες ανάμεσα στο πρυτανείο του UvA και διαδηλωτές, που προφανώς δεν οδήγησαν πουθενά.

Σε πλάνα του ολλανδικού τηλεοπτικού δικτύου AT5 διακρίνονται αστυνομικοί να συλλαμβάνουν διαδηλωτές και, χρησιμοποιώντας εκσκαφέα, να ξηλώνουν οδοφράγματα που είχαν στήσει φοιτητές.

