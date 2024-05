Τρομακτικό ατύχημα σημειώθηκε στο Κιργιστάν εξαιτίας αμέλειας ενός οδηγού, με αποτέλεσμα 29 μαθητές ηλικίας από 9 έως 16 ετών να τραυματιστούν, με 8 από αυτούς να δίνουν μάχη να κρατηθούν στη ζωή.

Μερικές εκατοντάδες παιδιά βρίσκονταν καθήμενα στην ύπαιθρο όπου ένας παγωτατζής έφτασε με το βανάκι του, προκειμένου να πουλήσει την προμήθειά του. Ωστόσο έβαλε το βανάκι του σε κατηφορικό σημείο και ξέχασε να βάλει χειρόφρενο, με αποτέλεσμα αυτό να κάνει μια ξέφρενη πορεία, διαλύοντας μία σκηνή και περνώντας πάνω από τους μικρούς μαθητές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Για κακή τους τύχη, όλα τα παιδιά ήταν με πλάτη στο φορτηγό και δεν πρόλαβαν να αντιληφθούν ότι ερχόταν κατά πάνω τους.

Αποτέλεσμα ήταν 29 παιδιά να τραυματιστούν και 8 να έχουν καταλήξει σε ΜΕΘ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

In Kyrgyzstan, parked van crashes into students participating in reading event of National Manas Epic

➡️ In accident, 3 severely injured, 29 students injured

➡️ Van driver has been taken into custody pic.twitter.com/lZrQAYTWzV

— Anadolu English (@anadoluagency) May 2, 2024