Οι σφοδροί άνεμοι «βοήθησαν» τις φλόγες να εξαπλωθούν στη Νότια Καλιφόρνια την Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, με αποτέλεσμα να καταστραφούν σπίτια και επιχειρήσεις, να καλυφτούν πόλεις και αυτοκινητόδρομοι με καπνούς και να γεμίσει η ατμόσφαιρα από στάχτες, την ώρα που ο ουρανός είχε βαφτεί κόκκινος.

Οι απώλειες που έχουν καταγραφεί είναι καταστροφικές, αλλά οι Αρχές προειδοποιούν πως «τα χειρότερα έρχονται», καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να επιδεινώσουν την κατάσταση και να επηρεάσουν αρνητικά τις προσπάθειες πυρόσβεσης.

View of the fires from a plane 👀 Prayers for Southern California This is crazy pic.twitter.com/NxmSqOH4wJ
— TONY™ (@TONYxTWO) January 8, 2025

Άγνωστος αριθμός σπιτιών έχει καταστραφεί κατά μήκος της γραφικής ακτής του Ειρηνικού, στο Λος Άντζελες και δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι βρίσκονταν υπό υποχρεωτική εντολή εκκένωσης, με τις ζώνες εκκένωσης να αυξάνονται με την ώρα.

«Εκατοντάδες κτίσματα πιθανότατα θα χαθούν», δήλωσε η Τρέισι Παρκ, δημοτική σύμβουλος του Λος Άντζελες, στην περιφέρεια της οποίας περιλαμβάνεται το Pacific Palisades, το σημείο όπου μαίνεται το μεγαλύτερο μέτωπο της φωτιάς. «Αυτό θα είναι καταστροφικό, μια καταστροφική απώλεια για όλο το Λος Άντζελες», είπε.

Malibu’s iconic sand castles are crumbling… one at a time. This has been a numbing and terrifying 14 hours in California history. pic.twitter.com/JmHym7tyQK — Jonathan Vigliotti 🐋 (@JonVigliotti) January 8, 2025

Η πυρκαγιά αυτή, που ονομάστηκε «Palisades fire», ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης (7/1) στην εύπορη συνοικία δυτικά του κέντρου του Λος Άντζελες και μέχρι το βράδυ της ίδιας μέρας, είχε ήδη καλύψει απόσταση 3.000 στρεμμάτων. Η ταχύτητα με την οποία εξαπλωνόταν εξέπληξε τους πυροσβέστες.

Οι κάτοικοι που έσπευσαν να απομακρυνθούν ήρθαν αντιμέτωποι με ασφυκτικά γεμάτους δρόμους. Εντολές εκκένωσης και προειδοποιήσεις εκδόθηκαν από το Μαλιμπού μέχρι και τη Σάντα Μόνικα. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι καθώς επιχειρούσε, δήλωσαν οι Αρχές.

Total destruction in Malibu. These were beachfront homes on Pacific Coast Highway. #palisadesfire pic.twitter.com/DhQnJMmoUW — Liz Kreutz (@LizKreutzNews) January 8, 2025

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί τραυματίστηκαν από την τεράστια πυρκαγιά «Eaton» κοντά στην πόλη Πασαντένα, δήλωσε ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κομητείας του Λος Άντζελες σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη.

Η «Eaton» καίει ανατολικά του Λος Άντζελες, κοντά στην Πασαντίνα στο Eaton Canyon. Εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης και εξαπλώθηκε γρήγορα, καίγοντας περισσότερα από 2.200 στρέμματα μέχρι το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με αξιωματούχους. Η πυρκαγιά αυτή κατέκαψε σπίτια και ανάγκασε περισσότερους από 100 ανθρώπους να εκκενώσουν ένα γηροκομείο, ορισμένοι σε αναπηρικά καροτσάκια και σε φορεία, δήλωσε η Λίζα Ντερντέριαν, εκπρόσωπος της πόλης της Πασαντίνα.

This is by far the craziest video from the fire in Los Angeles. This guy is filming huge walls of fire surrounding a house they’re in, and there’s another person and a dog. I have no idea why they didn’t evacuate or what happened to them. Let’s hope they’re okay. #PalisadesFire pic.twitter.com/QYtsBSKvdl — Sia Kordestani (@SiaKordestani) January 8, 2025

Οι πυρκαγιές έχουν φέρει τις πυροσβεστικές δυνάμεις στα όριά τους. Ο άνεμος έχει κάνει τη χρήση πτητικών μέσων αδύνατη, δυσκολεύοντας ακόμα περισσότερο το έργο της πυροσβεστικής.

Οι σφοδροί άνεμοι εντάθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ριπή των 99 μιλίων την ώρα (180 χλμ. την ώρα) καταγράφηκε στις 10:20 μ.μ. (τοπική ώρα) στα βουνά Σαν Γκάμπριελ, βόρεια της Πασαντίνα. Αναμένεται να υπάρξει εξασθένηση των ανέμων τις επόμενες ώρες. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι άνεμοι είναι τόσο ισχυροί, ακόμη και όταν εξασθενήσουν, θα συνεχίσουν να αποτελούν εμπόδιο.

Μια τρίτη πυρκαγιά, με όνομα «φωτιά Hurst» μαίνεται στην κοιλάδα Σαν Φερνάντο, στο Sylmar. Ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης και εξαπλώθηκε σε απόσταση 500 στρεμμάτων, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να εκδώσουν εντολές εκκένωσης για αρκετούς δρόμους.

Οι Αρχές μάχονται ενάντια και σε μικρότερες πυρκαγιές, μεταξύ άλλων στη Σάντα Πόλα, τη Φοντάνα και την Κοιλάδα Σαν.

Πολλαπλές κατασκευές έχουν υποστεί ζημιές, σύμφωνα με την Kristin M. Crowley, επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες. Ανάμεσά τους και ορισμένα τοπικά αξιοθέατα κατά μήκος της Pacific Coast Highway – και όχι μόνο.

Οι Αρχές είχαν εκδώσει προειδοποιήσεις προ ημερών για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Wildfires 🔥 ripping through the Pacific Palisades in Los Angeles, California. This image captured by the Copernicus Sentinel-2 mission depicts the smoke billowing from the fire near Santa Monica at 10:36 local time on 7 January 2025, not long after the fire broke out. pic.twitter.com/TRuGiPKgKy — ESA Earth Observation (@ESA_EO) January 8, 2025

Περίπου 280.000 πολίτες σε όλη τη Νότια Καλιφόρνια έχουν μείνει χωρίς ρεύμα από το πρωί της Τετάρτης, κάποιοι λόγω των ισχυρών ανέμων και άλλοι επειδή οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν προχωρήσει σε ελεγχόμενες διακοπές για την αποφυγή ζημιών.

Τουλάχιστον 18 περιφέρειες σε όλη την κομητεία του Λος Άντζελες έχουν προχωρήσει στο κλείσιμο σχολικών δομών για την Τετάρτη.

Στο Σαν Ντιέγκο, αν και δεν υπήρξε κάποια μεγάλη εστία φωτιάς, έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση για 7.000 πολίτες, για προληπτικούς λόγους και ενδέχεται να διακοπεί σε σχεδόν 60.000 ακόμη.

Video of the moment my friend and I abandoned his house after we tried to save what we could. Please be praying for him and his family @orlylistens Location: North of Rustic Canyon#cawx #PalisadesFire #fire #California pic.twitter.com/fie6Ywkmz3 — Tanner Charles 🌪 (@TannerCharlesMN) January 8, 2025

Οι πυρκαγιές που μαίνονται στη Νότια Καλιφόρνια έχουν επηρεάσει και τη βιομηχανία του θεάματος. Η Ένωση Ηθοποιών ανέβαλε τα σχέδια της να ανακοινώσει τις υποψηφιότητες για τα ετήσια βραβεία της. Πολλοί αστέρες έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Οι πυρκαγιές εξακολουθούν να μαίνονται σε περιοχές όπου ζουν πολλές εξέχουσες προσωπικότητες του Χόλιγουντ.

Ο ηθοποιός Μαρκ Χάμιλ ανέφερε στο Instagram ότι εκκένωσε το σπίτι του στο Μαλιμπού το βράδυ της Τρίτης και ότι υπήρχαν μικρές εστίες φωτιάς και στις δύο πλευρές του δρόμου, καθώς πλησίαζε την Pacific Coast Highway. «Η πιο φρικτή πυρκαγιά από το ’93», ανέφερε.

Η Mandy Moore, τραγουδίστρια και ηθοποιός, μοιράστηκε μια παρόμοια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας ότι εκκένωσε μαζί με τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα της, αλλά δεν ήταν σίγουρη αν το σπίτι της έχει επιβιώσει. «Ευχαριστώ του φίλους μου, που μας προσέφεραν ένα μέρος για να μείνουμε το βράδυ. Προσπαθώ να προφυλάξω τα παιδιά από τη θλίψη και τον φόβο που αισθάνομαι».

Ο Spencer Pratt, αστέρας σε ριάλιτι, κατέγραψε σε βίντεο τη φωτιά καθώς εξαπλωνόταν κοντά στο σπίτι του, πριν τελικά αναγκαστεί να εκκενώσει. «Ο εφιάλτης έγινε πραγματικότητα», έγραψε στο TikTok.

Οι αστέρες που ζουν στο πυρόπληκτο προάστιο

Στη συνοικία Pacific Palisades, κατοικούν πολλοί σταρ του Χόλιγουντ και δισεκατομμυριούχοι. Σύμφωνα με το Velvet Ropes, το οποίο χαρτογραφεί τα ακίνητα των διασημοτήτων, ο Τομ Χανκς, η Ρίτα Γουίλσον, ο Ματ Ντέιμον, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, η Χίλαρι Σουάνκ και η Σάλι Φιλντ έχουν σπίτια κοντά στο σημείο όπου μαίνονται οι πυρκαγιές.

Ο Dr. Dre, ο Άνταμ Μπρόντι και η Λέιτον Μίστερ, η Τάιρα Μπανκς, ο Μάρτιν Σορτ, η Άννα Φάρις, ο Μίλο Βεντιμίλια, η Λίντα Καρντελίνι, η Μέρι ΜακΝτόνελ και η Τζένιφερ Λαβ Χιούιτ έχουν επίσης σπίτια σε πληγείσες περιοχές.

Άλλοι αστέρες που φέρονται να ζουν ή να έχουν σπίτια στο Pacific Palisades είναι ο Μπεν Άφλεκ, η Ρις Γουίδερσπουν και ο Άνταμ Σάντλερ.

Στο Μαλιμπού λέγεται ότι μεταξύ των διάσημων κατοίκων βρίσκονται αστέρες όπως η Beyonce και ο Jay-Z, η Kim Kardashian, η Lady Gaga και η Billie Eilish.

KABC-TV’s Leanne Suter battled “vicious” winds as she reported from the Eaton Fire in Southern California. Follow live updates: https://t.co/pAsHzQcuEl pic.twitter.com/uQmQBQhPeT — ABC News (@ABC) January 8, 2025

Those are some crazy images, but this one is just something else pic.twitter.com/fXkDmLmBmg — Jonathan Pulley (@WhidbeyWXGuy) January 8, 2025