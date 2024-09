Αποζημίωση ύψους 2,78 εκατομμυρίων δολαρίων επιδίκασε δικαστήριο της Νέας Υόρκης σε 28χρονη νταντά από την Κολομβία που δούλευε ως εσωτερική για 35χρονο επιχειρηματία στις ΗΠΑ.

Το αφεντικό της 28χρονης Κέλι Αντράντε την κατέγραφε σε προσωπικές της στιγμές χρησιμοποιώντας κρυφή κάμερα που είχε εγκαταστήσει σε ανιχνευτή καπνού, όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post.

