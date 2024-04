Εννιά μέλη των ενόπλων δυνάμεων της Κολομβίας έχασαν τη ζωή τους όταν ελικόπτερο συνετρίβη καθώς μετέβαινε στον νομό Μπολίβαρ (βόρεια), όπου ο στρατός διεξάγει επιχειρήσεις εναντίον του μεγαλύτερου καρτέλ κοκαΐνης της χώρας, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Δευτέρα.

«Θρηνώ τον θάνατο των εννέα επιβαινόντων σε στρατιωτικό ελικόπτερο που συνετρίβη καθώς πήγαινε να ενισχύσει στις δυνάμεις στον νότο, (στον νομό) Μπολίβαρ, στο πλαίσιο επιχειρήσεων εναντίον της Clan del Golfo», ανέφερε μέσω X ο πρόεδρος της Κολομβίας, ο Γουστάβο Πέτρο.

BREAKING: Colombian army helicopter carrying at least 8 people crashes in Bolívar, Colombia – local media

pic.twitter.com/C7GZKSmT1A

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 29, 2024

