Τουλάχιστον δυο στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και άλλοι 25 τραυματίστηκαν χθες Τρίτη σε επίθεση με χρήση εκρηκτικών η οποία στοχοποίησε βάση των ενόπλων δυνάμεων στην ανατολική Κολομβία, ενέργεια αποδιδόμενη στον Στρατό Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN), ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο, με φόντο την παρατεινόμενη κρίση στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους γκεβαριστές αντάρτες.

«Παρ’ όλες τις προσπάθειες των υπηρεσιών υγείας, δυο στρατιώτες που τραυματίστηκαν δεν επέζησαν, εξαιτίας της βαρύτητας των τραυμάτων που υπέστησαν», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Κολομβίας μέσω X.

Εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο τον θάνατο των δύο επαγγελματιών στρατιωτών, διευκρινίζοντας πως ανάμεσα στους τραυματίες είναι τέσσερις αξιωματικοί, επτά υπαξιωματικοί και δεκατέσσερις στρατιώτες.

Πολλοί από τους τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στην πόλη Αράουκα, πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού, όπου έγινε η επίθεση. Οι 18 διακομίστηκαν κατόπιν σε στρατιωτικό νοσοκομείο στην πρωτεύουσα της χώρας, την Μπογοτά.

– 🇨🇴 ELN attack on a military base in Puerto Jordán, Arauca leaves 2 dead and at least 26 injured. The truck used to launch explosives against the base is pictured.

– #Colombia #Arauca #ELN #Attack pic.twitter.com/t4ywFUXZrO

— Popsicle Protector OSNIT (@PopsicleProtect) September 18, 2024