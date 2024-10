Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 12 έχουν εγκλωβιστεί σε παλιό χρυσωρυχείο του Κολοράντο, το οποίο έχει πλέον μετατραπεί σε αξιοθέατο για τουρίστες, εξαιτίας βλάβης σε ανελκυστήρα που μετέφερε γκρουπ επισκεπτών σε στοά βάθους 300 μέτρων, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τις τοπικές αρχές.

Ο Τζέισον Μάικσελ, ο σερίφης της κομητείας Τέλερ, επιβεβαίωσε σε δημοσιογράφους πως υπάρχει ένας νεκρός, χωρίς να διευκρινίσει τα ακριβή αίτια θανάτου. Συμπλήρωσε πως τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

