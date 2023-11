Πλοίο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού απάντησε σε κλήση βοήθειας, που εξέπεμψε δεξαμενόπλοιο στον κόλπο του Άντεν, το οποίο καταλήφθηκε για λίγο από ενόπλους και πλέον το εμπορικό πλοίο είναι ασφαλές, σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων την Κυριακή (26/11).

Το δεξαμενόπλοιο, το οποίο μετέφερε φωσφορικό οξύ, ταυτοποιήθηκε ως το Central Park από τη διαχειρίστρια εταιρεία.

Οι αξιωματούχοι δε διευκρίνισαν την ταυτότητα των ενόπλων, που του επιτέθηκαν.

Σε ανακοίνωσή του ο αμερικανικός στρατός επεσήμανε ότι το USS Mason, με τη βοήθεια συμμαχικών πλοίων, απαίτησε από τους επιτιθέμενους να αφήσουν ελεύθερο το δεξαμενόπλοιο.

Πέντε ένοπλοι προσπάθησαν να διαφύγουν με ταχύπλοο αλλά τους κυνήγησε το αμερικανικό πολεμικό πλοίο και τελικά παραδόθηκαν.

Από τις Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις προστέθηκε ότι δύο βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν εναντίον των Mason και Central Park από περιοχές της Υεμένης, που ελέγχονται από τους αντάρτες Χούθι, αλλά έπεσαν περίπου 10 ναυτικά μίλια μακριά από τα δύο πλοία.

Το περιστατικό είναι το πιο πρόσφατο από σειρά επιθέσεων στα ύδατα της Μέσης Ανατολής, μετά το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Την προηγούμενη εβδομάδα οι Χούθι (σύμμαχοι του Ιράν) κατέλαβαν εμπορικό πλοίο το οποίο ανήκει σε Ισραηλινό επιχειρηματία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι σιίτες αντάρτες, οι οποίοι έχουν εκτοξεύσει και βαλλιστικούς πυραύλους, αλλά και drones εναντίον του Ισραήλ, έχουν δεσμευθεί να επιτεθούν σε περισσότερα ισραηλινών συμφερόντων πλοία.

Το Central Park, ένα μικρό χημικό τάνκερ, διαχειρίζεται η Zodiac Maritime Ltd, μια διεθνής ναυτιλιακή εταιρεία με έδρα το Λονδίνο, η οποία ανήκει στην ισραηλινή οικογένεια Οφέρ.

Το πλοίο, με σημαία Λιβερίας, κατασκευάστηκε το 2015 και ανήκει στην Clumvez Shipping Inc.

Η Zodiac Maritime επεσήμανε σε ανακοίνωσή της, ότι το Central Park ενεπλάκη σε περιστατικό πειρατείας την ώρα που έπλεε σε διεθνή ύδατα, περίπου 54 ναυτικά μίλια στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας.

«Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των 22 μελών του πληρώματος», πρόσθετε η ανακοίνωση, εξηγώντας ότι ο καπετάνιος του πλοίου είναι Τούρκος, ενώ το πλήρωμα αποτελείται από πολίτες Ρωσίας, Βιετνάμ, Βουλγαρίας, Ινδίας, Γεωργίας και Φιλιππίνων.

Προς το παρόν οι Χούθι δεν έχουν σχολιάσει το περιστατικό.

Yemen’s Houthis fired two ballistic missiles at the USS Mason this evening in the Gulf of Aden following the Navy’s arrest of 5 gunmen who tried to hijack the MV Central Park, Fox News reports.

The U.S. Navy successfully rescued the vessel.

USS Mason, an Arleigh Burke Class… pic.twitter.com/bzyyGgWbHh

— Clash Report (@clashreport) November 27, 2023