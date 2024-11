Ένας άνδρας άνοιξε πυρ πολλές φορές κοντά στο προξενείο του Ισραήλ στη Κωνσταντινούπολη, αφού μάλιστα, υπήρξε αντιπαράθεση με την αστυνομία. Μετά από λίγο συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές.

Last night, an unidentified person opened fire into the air with a shotgun in front of the Israeli Consulate in Beşiktaş, Istanbul, to protest Israel’s operations in Gaza

After initial resistance, the perpetuator surrendered to officers from the special operations police unit. pic.twitter.com/b7FRrpJB1Q

— Levantine Express (@levantinexpress) November 15, 2024