Το κτήριο Børsen του 17ου αιώνα, ένα από τα παλαιότερα κτήρια της πόλης, τυλίχτηκε τα ξημερώματα στις φλόγες και το εμβληματικό του κωδωνοστάσιο κατέρρευσε, ενώ οι Δανοί παρακολουθούσαν τις συγκλονιστικές εικόνες με κομμένη την ανάσα.

Όλοι μέσα στο κτήριο μπόρεσαν να φύγουν και οι υπάλληλοι έσπευσαν να διασώσουν μερικούς από τους ιστορικούς πίνακές του. Ο υπουργός Πολιτισμού, Γιάκομπ Ένγκελ-Σμιτ είπε ότι 400 χρόνια δανέζικης πολιτιστικής κληρονομιάς τυλίχτηκαν στις φλόγες.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Fire in the historic Børsen building in #Copenhagen where the iconic spire is now no more pic.twitter.com/uCrof7ztZl

— Sean Coogan (@Cooganhagen) April 16, 2024