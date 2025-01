Εκθέματα αμύθητης αξίας έκαναν …φτερά από μουσείο της Ολλανδίας μετά από κινηματογραφική επιδρομή ληστών. Πρόκειται για τέσσερα αρχαία χρυσά αντικείμενα, που κλάπηκαν αφότου οι δράστες χρησιμοποίησαν εκρηκτικά για να μπουν στο μουσείο Drents στο Assen, που φιλοξενούσε έκθεση με κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από χρυσό και ασήμι, που προέρχονταν από τη Ρουμανία, τα ξημερώματα του Σαββάτου (25/1).

Έφυγαν με τρία δακικά σπειροειδή βραχιόλια και το κεντρικό κομμάτι της έκθεσης – το εντυπωσιακά διακοσμημένο κράνος του Cotofenesti, το οποίο κατασκευάστηκε πριν από σχεδόν 2.500 χρόνια.

Το υπουργείο Πολιτισμού της Ρουμανίας υποσχέθηκε να λάβει όλα τα δυνατά μέτρα για την ανάκτηση των κλεμμένων αντικειμένων, τα οποία είχαν δανειστεί στο ολλανδικό μουσείο από το Βουκουρέστι.

Ο διευθυντής του Μουσείου Drents, Χάρι Τουπάν, δήλωσε ότι το προσωπικό ήταν «έντονα σοκαρισμένο» από τη διάρρηξη, η οποία, όπως είπε, ήταν το μεγαλύτερο περιστατικό στην 170χρονη ιστορία του.

Η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο μετά από αναφορές για έκρηξη τα ξημερώματα του Σαββάτου. Μάλιστα, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την εισβολή των διαρρηκτών στο Μουσείο.

Footage of the heist where a group of men broke into a Dutch museum using explosives and stole part of Romania’s Dacian Treasure, which includes pieces as old as 2,500 years

The Dacian Treasure which was lend for an exhibition, is of irreplaceable value to the Romanian nation pic.twitter.com/eWXHKXd6DG

