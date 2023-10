Η κυβέρνηση της Ρουμανίας ανακοίνωσε χθες Τρίτη πως θα αναπτύξει περίπου εκατό στρατιωτικούς για να ενισχυθεί η ειρηνευτική δύναμη του NATO στο Κόσοβο, όπου οι εντάσεις με τη Σερβία έχουν αναζωπυρωθεί το τελευταίο διάστημα.

