Κουκουλοφόροι προκάλεσαν αναταραχή, αφού εισέβαλαν σε στούντιο τηλεοπτικού καναλιού στο Εκουαδόρ και απειλούσαν το προσωπικό.

Συγκεκριμένα, η επίθεση έγινε στο τηλεοπτικό κανάλι TC στην πόλη Γκουαγιακίλ.

Μάλιστα, τον γύρο του διαδικτύου κάνουν διάφορα βίντεο και εικόνες με τους κουκουλοφόρους να βρίσκονται στο στούντιο του καναλιού και να κρατούν όπλα.

