Ισχυρός σεισμός 6,8 βαθμών ταρακούνησε το πρωί της Κυριακής (τοπική ώρα) τη νότια Κούβα, χωρίς να προκαλέσει θύματα, την ώρα που η νήσος ακόμη προσπαθεί να συνέλθει από το πέρασμα του κυκλώνα Ραφαέλ, ο οποίος προκάλεσε νέα γενικευμένη διακοπή της ηλεκτροδότησης για δυο ημέρες.

Ο σεισμός μεγέθους 6,8 βαθμών, σε εστιακό βάθος 23,5 χιλιομέτρων, είχε επίκεντρο θαλάσσια περιοχή 40 χιλιόμετρα από την ακτή της Μπαρτολομέ Μασό, στην επαρχία Γκράνμα (νοτιοανατολικά) και σημειώθηκε στις 11:49 (τοπική ώρα· 19:49 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικών μελετών (USGS).

Tras los sismos ocurridos en la mañana de hoy en el oriente cubano no se lamenta la pérdida de vidas humanas, los daños son estructurales. Se han adoptado todas las medidas previstas en los planes para este tipo de eventos bajo la dirección de los Consejos de Defensa. #FuerzaCuba pic.twitter.com/fmlDboHHqX

Προηγήθηκε, περίπου μια ώρα νωρίτερα, στην ίδια περιοχή, σεισμός 5,9 βαθμών, κατά την ίδια πηγή. Η περιοχή όπου έγινε περισσότερο αισθητός βρίσκεται κάπου 800 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Αβάνα.

Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές σε όλες τις ανατολικές επαρχίες και σε κάποιες κεντρικές, σύμφωνα με τα επίσημα ΜΜΕ. Μέχρι στιγμής, δεν έχει αναφερθεί κανένα θύμα, διαβεβαίωσαν οι αρχές.

«Επικοινωνήσαμε με τους πρώτους γραμματείς του (κομμουνιστικού) κόμματος στο Σαντιάγο ντε Κούμπα και στην Γκράνμα, τις επαρχίες που επλήγησαν από τους πρόσφατους σεισμούς. Είχαμε κατολισθήσεις, ζημιές σε σπίτια και σε γραμμές του δικτύου ηλεκτροδότησης», ανέφερε μέσω X ο κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.

Στο Κανέι ντε λας Μερτσέδες, μικρό χωριό του δήμου Μπαρτολομέ Μασό, η Κάρεν Ροδρίγκες είπε πως ο σεισμός «έγινε πολύ αισθητός», προσθέτοντας πως «περίπου μισή ώρα μετά την πρώτη δόνηση, επιστρέφαμε στα σπίτια μας όταν έγινε η δεύτερη, και ήταν ακόμα πιο δυνατή».

🔴 ATENÇÃO: Um duplo terremoto atingiu #Cuba , com registros de 5,9 e 6,8 na escala Richter, causando danos à ilha. 🇨🇺 | Fortes tremores de solo foram sentidos em cidades como Manzanillo e Santiago de Cuba, com potencial para danos moderados a graves em edifícios.

As autoridades… pic.twitter.com/HEiIP5EgvY

— SandraSaray (@Saray_sandrac) November 11, 2024