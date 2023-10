Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο πυροσβέστες, έχασαν τη ζωή τους στην κατάρρευση ακινήτου στην Αβάνα όπου διέμεναν πάνω από πενήντα άνθρωποι, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Τετάρτη.

Τα δύο μέλη του πυροσβεστικού σώματος, 40χρονη και 23χρονος, έχασαν τη ζωή τους όταν πήγαν να βοηθήσουν να απομακρυνθούν οι ένοικοι έπειτα από μια πρώτη μερική κατάρρευση, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών.

Υπηρεσίες άμεσης επέμβασης και πρώτων βοηθειών στάλθηκαν στην παλιά Αβάνα, όπου βρισκόταν το τριώροφο κτίριο, περί τις 23:00 της Τρίτης (σ.σ. τοπική ώρα· 06:00 χθες Τετάρτη ώρα Ελλάδας).

Αφού μπήκαν στο ακίνητο, τα δύο μέλη του πυροσβεστικού σώματος σκοτώθηκαν όταν άλλο μέρος του κατέρρευσε. Τα πτώματά τους ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έρευνας, διευκρίνισε υο υπουργείο.

Η ίδια πηγή, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της νήσου, επιβεβαίωσε επίσης τον θάνατο ενοίκου 79 ετών, που αγνοείτο από τη στιγμή που έγινε η αρχική κατάρρευση.

