Οι Aρχές προέτρεψαν τους κατοίκους κοντά στα περίχωρα του Όσιγιεκ στην Κροατία, απ’ όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους με κλειστά τα παράθυρα, αφού πυκνά νέφη μαύρου καπνού έχουν σκεπάσει την περιοχή. Τα σχολεία έκλεισαν και υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες αναφορές ότι ο καπνός κινείται προς τη Βοσνία, στα νότια.

Ο Ίβαν Άνουσιτς, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Όσιγιεκ-Μπαράνια, κατηγόρησε τους ιδιοκτήτες της αποθήκης, την εταιρεία Drava International, για αμέλεια και παραβίαση του νόμου. Η εταιρεία αυτή κατασκευάζει πλαστικά.

«Τα παιδιά μας δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο, ο καπνός αυτός είναι καρκινογόνος», είπε ο Άνουσιτς στο τηλεοπτικό κανάλι N1. «Προκαλείται οικολογική καταστροφή που θα πλήξει όλη την περιοχή και κάποιες γειτονικές (περιοχές) επίσης», πρόσθεσε.

Τρεις πυροσβέστες τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να κατασβήσουν τη φωτιά, που ξεκίνησε μετά τα μεσάνυχτα στην αποθήκη της Drava. Ο Ντράγκαν Βούλιν, ο επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας του Όσιγιεκ, είπε ότι η φωτιά παραμένει εκτός ελέγχου.

Ο Άνουσιτς ανέφερε ότι αυτή είναι η τέταρτη πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις της εταιρείας Drava την τελευταία δεκαετία.

Ορισμένοι κάτοικοι, με έκδηλη ανησυχία, συγκεντρώθηκαν κοντά στο σημείο όπου μαίνεται η πυρκαγιά.

«Δεν είναι εύκολο να το παρακολουθούμε, ζούμε εδώ, στα 100-200 μέτρα από το εργοστάσιο», είπε ένας άνδρας, ο Ζέλικο, στο πρακτορείο Reuters. «Νομίζω ότι πρόκειται για μια οικολογική βόμβα στην είσοδο της πόλης», πρόσθεσε κάτοικος που δεν θέλησε να δώσει το επώνυμό του.

