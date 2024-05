Ένα τεράστιο κρουαζιερόπλοιο χτύπησε και σκότωσε μια υπό εξαφάνιση φάλαινα πριν πλεύσει στον ποταμό East River το πρωί του Σαββάτου, ενώ δεν υπάρχει καμία ένδειξη για πόσο καιρό το νεκρό θηλαστικό σύρθηκε από το σκάφος πριν ανακαλυφθεί, σύμφωνα με θαλάσσιους ειδικούς.

Η φάλαινα μήκους 13 μέτρων βρέθηκε καθώς το MSC Meraviglia έδεσε στο λιμάνι του Μπρούκλιν, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της εταιρείας κρουαζιέρας MSC. Το άτυχο κήτος αφαιρέθηκε από το πλοίο και ρυμουλκήθηκε στο Σάντι Χουκ του Νιου Τζέρσεϊ για νεκροψία.

Ωστόσο, ο Ρομπ ντι Τζιοβάνι ιδρυτής και επικεφαλής επιστήμονας της Atlantic Marine Conservation Society, δήλωσε στην Post ότι ήταν περισσότερο από πιθανό «η αλληλεπίδραση με το σκάφος να συνέβαλε στο θάνατό της». «Φαίνεται σαν να έτρωγε», είπε ο Ντι Τζιοβάνι, υποδεικνύοντας ότι ήταν μια υγιής φάλαινα με σχετικά φρέσκο ​​φαγητό στο στομάχι της.

Οι φάλαινες εμφανίζονται συνήθως σε βαθύτερα νερά μακριά από την ακτογραμμή, σύμφωνα με το NOAA. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα είδη φαλαινών και προστατεύονται διεθνώς, με τα χτυπήματα σκαφών να αναφέρονται ως μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τον πληθυσμό τους που μειώνεται διαρκώς. Το σώμα της ήταν «σε αποσύνθεση», αποκάλυψε ο Ντι Τζιοβάνι, αλλά είπε ότι αυτό δεν βοηθά τους επαγγελματίες να ανακαλύψουν το χρονοδιάγραμμα του θανάτου του.

Το τραγικό συμβάν δυστυχώς δεν είναι ασυνήθιστο, αλλά είναι σχεδόν αδύνατο να παρακολουθήσουμε πόσο συχνά συμβαίνει επειδή οι φάλαινες θα μπορούσαν να βυθιστούν στον πυθμένα του ωκεανού αφότου χτυπηθούν. Το προσωπικό ή οι επισκέπτες του πλοίου μπορεί επίσης να μην παρατηρήσουν καν κάτι εντυπωσιακό, λαμβάνοντας υπόψη πόσο μεγάλο ήταν το κρουαζιερόπλοιο.

Ο αριθμός των φαλαινών που εμφανίζονται στον ποταμό East River αυξάνεται, λόγω της άνοιξης. «Αρχίζουμε να βλέπουμε αυξήσεις στις παρατηρήσεις φαλαινών τώρα, γι’ αυτό προτρέπουμε τα πλοία να είναι προσεκτικά στα νερά. Η NOAA επανέλαβε αυτό το συναίσθημα: «Οι ναυτικοί που δραστηριοποιούνται κατά μήκος της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ ενθαρρύνονται να επιβραδύνουν την ταχύτητα του σκάφους τους, να παραμείνουν σε εγρήγορση και να αναφέρουν τυχόν παρατηρήσεις φαλαινών ή οποιεσδήποτε νεκρές, τραυματισμένες ή μπλεγμένες φάλαινες».

