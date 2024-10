Σε μαζικές εκκενώσεις έχουν προχωρήσει οι Αρχές στη Φλόριντα, καθώς προετοιμάζονται πυρετωδώς για την άφιξη του κυκλώνα Milton, που αναμένεται να χτυπήσει με μεγάλη σφοδρότητα την περιοχή σε λίγες ώρες.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν την περιοχή, με τους αυτοκινητόδρομους στην Τάμπα να έχουν πλημμυρίσει από αυτοκίνητα, τα οποία σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων. Οι αξιωματούχοι της Πολιτείας λένε ότι πρόκειται ίσως για τη μεγαλύτερη εκκένωση από το 2017, όταν και είχε «χτυπήσει» ο τυφώνας Ίρμα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων, ο κυκλώνας έχει εξασθενήσει αυτή τη στιγμή και έχει γίνει τυφώνας κατηγορίας 4, κινούμενος με ταχύτητα 145 μιλίων/ώρα. Αυτό διότι ο Milton έχασε λίγη ισχύ κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά αναμένεται να την ανακτήσει το πρωί της Τετάρτης και να τη διατηρήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Σήμερα, στις 15:00 ώρα Ελλάδας, βρισκόταν στον Κόλπο του Μεξικού, σε απόσταση 880 χιλιομέτρων από τον κόλπο Τάμπα και κατευθύνεται προς τα ανατολικά-βορειοανατολικά με μέγιστη ταχύτητα ανέμων τα 230 χλμ./ώρα.

Δείτε βίντεο:

Massive evacuations in Florida due to Hurricane Milton. This is I-75 in Tampa. pic.twitter.com/owHfH8v8sj

Here’s a look at folks headed north on I-75 as #HurricaneMilton is due to make landfall mid week. This is about 60 miles north of #Tampa and as you can see the left shoulder is now open to add another lane to help people move along. All tolls in FL also suspended. @knxnews pic.twitter.com/nJmc1cA9qc

Τα περισσότερα λιμάνια της περιοχής, μεταξύ αυτών του Τάμπα και της Σαρασότα, έκλεισαν για όλη την κυκλοφορία των πλοίων, την ώρα που τερματικοί σταθμοί στη Νότια Καρολίνα, μεταξύ αυτών το Τσάρλεστον, άρχισαν να εφαρμόζουν περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα, όπως έγινε γνωστό από την αμερικανική ακτοφυλακή.

«Καταστροφικά κύματα» και μία «καταιγίδα με θανάσιμο κίνδυνο» αναμένονται σήμερα κατά μήκος των βόρειων ακτών της μεξικανικής χερσονήσου Γιουκατάν, προειδοποίησε το NHC.

Ο Milton είναι «η χειρότερη» καταιγίδα που πλήττει την περιοχή της Τάμπας τα τελευταία 100 και πλέον χρόνια, σύμφωνα με το NHC.

Οι εκκλήσεις των Αρχών της Φλόριντα είναι δραματικές. Καθώς ο κυκλώνας αναμένεται να πλήξει την ακτή τη νύχτα της Τετάρτης (9/10) μέχρι και την Πέμπτη, οι κάτοικοι πολλών περιοχών καλούνται να απομακρυνθούν.

Μιλώντας στο CNN, η δήμαρχος του Τάμπα, Τζέιν Κάστορ, ρωτήθηκε τι μήνυμα στέλνει στους κατοίκους της πόλης. «Αν επιλέξετε να μείνετε σε κάποια από τις ζώνες εκκένωσης, θα πεθάνετε», ανταποκρίθηκε.

Απευθυνόμενη στους απρόθυμους να εκκενώσουν τις εστίες τους, σημείωσε ότι «μπορεί να τα καταφέρατε σε άλλες καταιγίδες, αλλά δεν έχει υπάρξει άλλη σαν και αυτή. Είναι κάτι που δεν έχω ξαναδεί σε ολόκληρη τη ζωή μου, ούτε οποιοσδήποτε άλλος γεννήθηκε ή μεγάλωσε στην περιοχή του Τάμπα Μπέι».

Στον παρακάτω χάρτη απεικονίζεται ο Milton την ώρα που περνάει από τον κόλπο Τάμπα, την Πέμπτη το πρωί:

Με τα έως τώρα δεδομένα, οι ριπές του ανέμου υπολογίζονται πως θα αγγίξουν τα 12 Μποφόρ, την ίδια μέρα:

Ο κυκλώνας Milton πάνω από τον κόλπο του Μεξικού:

Παρακολουθήστε live την πορεία του κυκλώνα:

Την ίδια ώρα, η πολιτεία της Φλόριντα προσπαθεί να κρατήσει εφοδιασμένα τα πρατήρια καυσίμων, λόγω της αυξημένης ζήτησης από τις εκκενώσεις. Οι ουρές στα βενζινάδικα είναι τεράστιες, με τα αποθέματα να εξαντλούνται πολύ γρήγορα.

Σύμφωνα με τον Ρον Ντε Σάντις, κυβερνήτη της Φλόριντα, η Πολιτεία στέλνει καύσιμα από τα δικά της αποθέματα προκειμένου να μην ξεμείνουν τα βενζινάδικα και να μπορέσει ο κόσμος να απομακρυνθεί.

Προκειμένου να κατανοήσει ο κόσμος το μέγεθος της ενδεχόμενης επερχόμενης καταστροφής, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν ανέβει βίντεο που δείχνουν τι μπορεί να συμβεί από μία κακοκαιρία τέτοιου μεγέθους.

Just so people have any idea what Hurricanes categories look like. This video shows the differences between a category 1, 2, 3, 4, & 5 hurricane in regard to potential home damage. #Florida #Milton #miltonhurricane #hurricanemilton #Milton #DeSantis #hurricane #Cat5 #Cat6 … pic.twitter.com/pkyzzb1Srt

Some of the latest models are predicting a 10-15 foot storm surge for Tampa as well as north and south of the city.

This video is what a 15ft storm surge looks like.

Get out. pic.twitter.com/NIENezxPqj

— Al Smizzle (@AlZeidenfeld) October 8, 2024