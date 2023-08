Ένα λιοντάρι το έσκασε μέσα από ένα ιδιωτικό όχημα και βρέθηκε να κυκλοφορεί ελεύθερο, σε ώρα αιχμής, στους δρόμους μεγάλης πόλης του Πακιστάν, στο Καράτσι, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους επί δύο ώρες μέχρι να το πιάσουν και πάλι.

Ο ιδιοκτήτης του αιλουροειδούς το μετέφερε σε άλλο σημείο όταν εκείνο δραπέτευσε, στον κεντρικότερο δρόμο της πολύβουης πόλης. «Οι ομάδες μας έσπευσαν αμέσως εδώ. Δόξα στον Αλλάχ (το λιοντάρι) είναι μαζί μας ασφαλές και κανείς δεν κινδυνεύει τώρα», είπε ο επιθεωρητής της Υπηρεσίας Άγριων Ζώων, Μουχτιάρ Σόμρο.

Το λιοντάρι βρήκε καταφύγιο στο υπόγειο ενός κοντινού κτηρίου, αφού περιπλανήθηκε για λίγο στους δρόμους της πόλης. Το αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο, καθώς πολλά βανάκια μέσων ενημέρωσης έφτασαν στο σημείο για να καλύψουν το ρεπορτάζ και ένα πλήθος συγκεντρώθηκε για να δει από κοντά το ζώο.

🚨 Lion on the loose in Karachi, Pakistan. pic.twitter.com/pvg36966YG

Η Υπηρεσία Άγριων Ζώων ανακοίνωσε ότι το λιοντάρι μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις της, γιατί απαγορεύεται να έχει κανείς λιοντάρια στο σπίτι του σε κατοικημένες περιοχές. Ο ιδιοκτήτης του ζώου συνελήφθη και θα παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη, διευκρίνισε ο αστυνομικός διευθυντής Σιράζ Ναζίρ.

Δεν είναι ασυνήθιστο να έχει κανείς άγρια αιλουροειδή στο σπίτι του στο Πακιστάν. Είναι γνωστό ότι εύποροι επιχειρηματίες διατηρούν ιδιωτικούς ζωολογικούς κήπους και κάποιες φορές τους ανοίγουν για το κοινό. Το 2017 η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα που πήρε το λιοντάρι του για μια νυχτερινή βόλτα στους δρόμους του Καράτσι με το αυτοκίνητό του.

Η είδηση για τον «δραπέτη» έγινε βάιραλ στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, με κάποιους να εκφράζουν ανησυχίες και άλλους να αντιμετωπίζουν το θέμα με χιούμορ. «Το λιοντάρι κάνει τη βόλτα του στο Καράτσι με την άνεσή του αφού ξέρει ότι εδώ επικρατεί ο νόμος της ζούγκλας» έγραψε ένας χρήστης στην πλατφόρμα Χ, σχολιάζοντας εμμέσως την υψηλή εγκληματικότητα στην πόλη.

🟢 In an other News A Lion Spotted Roaming Around at Main Shahra e Faisal Road , Karachi 🤷🦁

Authorities in process to capture it Safely.

Weather Updates PK 2.0 – Jawad Memon / Pakistan Doppler (Former Karachi Doppler) pic.twitter.com/CHsNVbWS6f

— Weather Updates PK (@WeatherWupk) August 29, 2023