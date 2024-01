Η λίστα του Τζέφρι Eπστάιν στην οποία εμπεριέχονται δεκάδες ονόματα διάσημων πολιτικών, ηθοποιών, επιχειρηματιών και επιστημόνων δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Τετάρτη από το δικαστήριο της Νέας Υόρκης, ως μέρος αγωγής συκοφαντικής δυσφήμισης από το 2015.

Η Βιρτζίνια Τζιούφρε, γνωστή και ως Βιρτζίνια Ρόμπερτς, είχε κινηθεί δικαστικά κατά της ήδη καταδικασμένης για σωματεμπορία και φυλακισμένης Γκισλέιν Μάξγουελ, της στενής φίλης του Επστάιν που προμήθευε σε αυτόν και τους φίλους του ανήλικες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ανάμεσα στα τρανταχτά ονόματα της λίστας είναι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον ο οποίος, σύμφωνα με τη Daily Mail, φέρεται είχε καλεσμένο σε κάποιο από τα ροζ πάρτι του τον Stephen Hawking, τον εμβληματικό καθηγητή αστροφυσικής.

Σύμφωνα με έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητα, η Τζιούφρε είχε ισχυριστεί ότι ο καθηγητής Χόκινγκ «συμμετείχε σε όργιο ανηλίκων» που οργάνωσε σε δείπνο στο ιδιωτικό του νησί στην Καραϊβική ο Μπιλ Κλίντον – κάτι που ο Δημοκρατικός πολιτικός αρνήθηκε κατηγορηματικά.

Τον Ιανουάριο του 2015, ο Επστάιν έστειλε email στην προαγωγό Μάξγουελ και της πρότεινε να προσφέρει χρήματα στις επίσης ανήλικες τότε φίλες της Βιρτζίνια Τζιούφρε, προκειμένου να διαψεύσουν τους ισχυρισμού της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Jeffrey Epstein offered money to prove claims Stephen Hawking had an ‘underage orgy’ were false, bombshell court documents show https://t.co/dS7ScuxOs8 pic.twitter.com/74HHCoQwN2

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 4, 2024