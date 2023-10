Με δακρυγόνα και νερό υπό πίεση επιχείρησαν οι δυνάμεις ασφαλείας του Λιβάνου, να απωθήσουν χιλιάδες διαδηλωτές, που είχαν συγκεντρωθεί κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βηρυτό, εκφράζοντας την οργή τους, για την επίθεση του Ισραήλ, όπως λένε, σε ένα νοσοκομείο στη Γάζα, όπου σκοτώθηκαν εκατοντάδες Παλαιστίνιοι.

Οι διαδηλωτές, που κατηγορούν το Ισραήλ αν και Ισραηλινοί αξιωματούχοι αποδίδουν την ευθύνη, για το πλήγμα αυτό στην παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ, εμποδίστηκαν να φτάσουν στην πρεσβεία, καθώς οι δρόμοι γύρω από το κτίριο, στα βόρεια προάστια της Βηρυτού, είχαν αποκλειστεί με οδοφράγματα.

the Lebanese rally in front of the American embassy in Beirut pic.twitter.com/lQDClzq8e5

Ορισμένοι από τους διαδηλωτές κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες.

US Embassy in Beirut is set on fire as riots erupt and State Department tells Americans DO NOT travel to Lebanon: Molotov cocktails thrown at consulate in Turkey as tensions flare during Biden’s visit to Israel https://t.co/s7g7WAdPWj pic.twitter.com/ZktUYCSQde

— Daily Mail US (@DailyMail) October 18, 2023