Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε την Κυριακή ρουκέτες Κατιούσα κατά της πόλης Κιριάτ Σμόνα του βορείου Ισραήλ, σε αντίποινα για το ισραηλινό πλήγμα στον νότιο Λίβανο από το οποίο σκοτώθηκε μια γυναίκα και τρία παιδιά.

🇮🇱🇱🇧⚡️- Video of rocket strikes against Kiryat Shmona. Iron Dome was unable to intercept any of the 10 rockets that fell.

🇮🇱🇱🇧⚡️- Hezbollah has taken responsibility for the strikes against Kiryat Shmona.https://t.co/Iu9S9kVqjS pic.twitter.com/oeBZvVkIqZ

