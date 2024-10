Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 24 τραυματίστηκαν από το ισραηλινό πλήγμα κοντά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Χαρίρι της Βηρυτού, σύμφωνα με τον αρχικό απολογισμό που ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

