Τουλάχιστον 46 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 85 τραυματίστηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα της Τετάρτης σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, ανακοίνωσε αργά το βράδυ το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας.

Λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως εξαπέλυσαν «στοχευμένη» αεροπορική επιδρομή σε προάστιο της Βηρυτού.

Δείτε βίντεο από το ρεπορταζ του δημοσιογράφου του Fox News, Trey Yingst, ο οποίος συνόδευσε τη Μονάδα Καταδρομών των IDF που εκκαθάρισε τη θέση της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο.

🚨#WATCH:Fox News reporter Trey Yingst accompanied the IDF Commando Unit that cleared the Hezbollah position in Southern Lebanon. pic.twitter.com/oUf2Q4UQw4

