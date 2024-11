Μια οκτάχρονη μαθήτρια και ένας 34χρονος άνδρας μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, αφού βρέθηκαν στα διασταυρούμενα πυρά πυροβολισμών στο δυτικό Λονδίνο.

Αξιωματικοί της Μητροπολιτικής Αστυνομίας κλήθηκαν στο Southern Row, στο Κένσινγκτον, στις 5.34 μ.μ. την Κυριακή 24/11, μετά από αναφορές για πυροβολισμούς.

«Οι μάρτυρες άκουσαν τέσσερις πυροβολισμούς και μια γυναίκα να φωνάζει: «Το μωρό μου, το μωρό μου πυροβολήθηκε.»

Ο 34χρονος άνδρας και το κοριτσάκι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Το κοριτσάκι βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση. Ο επιθεωρητής Owen Renowden απηύθυνε έκκληση σε μάρτυρες ή σε οποιονδήποτε έχει πληροφορίες να προσέλθει.

«Πρόκειται για ένα τρομακτικό περιστατικό που έχει προκαλέσει τον σοβαρό τραυματισμό δύο ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου ενός νεαρού κοριτσιού που ευτυχώς βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση σήμερα το πρωί», δήλωσε.

Ο ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον ενός σπιτιού. Οι τραυματίες ήταν επιβάτες αυτοκινήτου και περνούσαν από τον δρόμο τη στιγμή των πυροβολισμών όπου και τους χτύπησαν οι σφαίρες.

Τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα ασθενοφόρου που έσπευσε στο σημείο, πριν μεταφερθούν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία δήλωσε ότι τα τραύματα του κοριτσιού δεν είναι απειλητικά για τη ζωή, αλλά οι αστυνομικοί αναμένουν ενημέρωση για την κατάσταση του άνδρα.

Μια 32χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, αλλά δεν τραυματίστηκε.

Αρκετοί δρόμοι στο Ladbroke Grove και στο Maida Vale παραμένουν αυστηρά αποκλεισμένοι, καθώς οι εγκληματολογικές ομάδες ψάχνουν για στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων κάλυκες από σφαίρες και ζημιές που προκλήθηκαν στο ακίνητο που αποτέλεσε στόχο.

Οι κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν ελικόπτερα πάνω από τα κεφάλια τους και είδαν αστυνομικά οχήματα με σειρήνες να περνούν από τους δρόμους.

Μια μάρτυρας, 64 ετών, δήλωσε στη Metro ότι άκουσε πυροβολισμούς και μια γυναίκα να φωνάζει. «Υπήρχαν τέσσερις ή πέντε πυροβολισμοί, υπήρχαν φωνές. Είναι φρικτό. Ένας γείτονας βγήκε έξω με ένα πάπλωμα για να καλύψει τους τραυματίες», είπε.

