Μία μόλις ημέρα μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για την διεκδίκηση της βουλευτική έδρας θα διεκδικήσει τελικά βουλευτική έδρα ως επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Reform UK, ο Νάιτζελ Φάρατζ έπεσε «θύμα» ενός απίστευτου περιστατικού.

Μία νεαρή γυναίκα πλησίασε το νέο ηγέτη του Reform UK καθώς έφευγε από παμπ και μετέβαινε στο προεκλογικό του λεωφορείο το απόγευμα της Τρίτης.

Η αστυνομία του Έσσεξ ειδοποιήθηκε γύρω στις 14:10.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν μια 25χρονη γυναίκα, από το Κλάκτον, ως ύποπτη για επίθεση, ενώ οι αστυνομικοί που έκαναν την αρχική σύλληψη, συνέλαβαν έναν ακόμη ύποπτο για επίθεση σε έναν υπάλληλο από τη μονάδα εκτάκτων αναγκών, ανέφερε η αστυνομία.

