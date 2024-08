Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα, Σάββατο 17 Αυγούστου, στη στέγη του Somerset House, ενός κέντρου τέχνης στην καρδιά του Λονδίνου, όπου έχουν αναπτυχθεί περίπου 100 πυροσβέστες για να την αντιμετωπίσουν, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου.

«Δεκαπέντε πυροσβεστικά οχήματα και 100 πυροσβέστες έχουν σταλεί για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά στο Somerset House», η οποία προσώρας έχει περιοριστεί «σε ένα τμήμα της στέγης του κτηρίου», ανέφερε η πυροσβεστική σε ανάρτηση στο X.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα πυκνό σύννεφο καπνού να υψώνεται από τη στέγη του μουσείου, ενός ιστορικού κτηρίου που ανάγεται στο 1796 και βρίσκεται στις όχθες του Τάμεση.

Η κυκλοφορία γύρω από το κέντρο τέχνης θα «διακοπεί με επέμβαση των πυροσβεστών», προειδοποίησε η πυροσβεστική υπηρεσία, που είπε πως έλαβε την πρώτη επείγουσα κλήση περίπου στις 12:00 τοπική ώρα (14:00 ώρα Ελλάδας).

Err….I think Somerset House is on fire!#Somersethouse pic.twitter.com/PEWEl0Px0n

— David Hyde (@REALdavidhyde) August 17, 2024