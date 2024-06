Ένα νεογέννητο κοριτσάκι, που εκτιμάται ότι γεννήθηκε μόλις μία ώρα πριν, βρέθηκε μέσα σε μια τσάντα για ψώνια στο ανατολικό Λονδίνο, σε πολυσύχναστο σημείο στην περιοχή Νιούχαμ.

Η μικρή Έλσα, που πλέον έχει δοθεί σε ανάδοχη οικογένεια, βρέθηκε από περαστικό που πήγαινε βόλτα τον σκύλο του, κοντά σε πολυσύχναστο σημείο στην περιοχή Νιούχαμ.

Τα τεστ DNA που ακολούθησαν, σύμφωνα με την βρετανική αστυνομία, έδειξαν ότι η Έλσα είναι αδελφή δύο άλλων μωρών που είχαν επίσης εγκαταλειφθεί στην ίδια περιοχή, από τους ίδιους γονείς σε αντίστοιχες συνθήκες τα τελευταία επτά χρόνια.

Όπως κάνουν γνωστό οι Αρχές, το πρώτο μωρό βρέθηκε σε πάρκο στο Νιούχαν τον Σεπτέμβριο του 2017 και τον Ιανουάριο του 2019 ένα άλλο μωρό, ανακαλύφθηκε από περαστικούς που έκαναν βόλτα τον σκύλο τους κοντά σε παιδική χαρά.

