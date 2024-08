Τουλάχιστον 225 πυροσβέστες με 40 πυροσβεστικά οχήματα έδωσαν μάχη με τη φωτιά που ξέσπασε μέσα στη νύχτα σε πολυκατοικία στο Dagenham, ανατολικά του Λονδίνου, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι περισσότεροι από 100 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το κτήριο.

Την ίδια στιγμή, η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου είπε ότι περιέθαλψε τέσσερις ασθενείς στο σημείο και μετέφερε δύο από αυτούς στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας τους παραμένει άγνωστη μέχρι στιγμής.

BREAKING NEWS

More than 100 people have been evacuated from a block of flats in Freshwater Road, Dagenham. 40 fire engines and around 220 firefighters are trying to bring the incident under control. pic.twitter.com/iMLkh2MRDs

— Liam Riley (@WST_LB1993) August 26, 2024

