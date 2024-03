Έντεκα άνθρωποι διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο και περίπου 130 απομακρύνθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί από κτήριο διαμερισμάτων σε πολυτελή συνοικία του Λονδίνου, στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά, ανακοίνωσε η πυροσβεστική.

#london #Kensington #Gloucester_Rd fire still burning slowly smoke can be seen & smelled 8:15am, fire brigade been on it from 12pm last night. Imagine you are in a war https://t.co/rEPNyjH8Ni #Gaza 1000s of houses bombed &burned. Its cold, no shelter for over 1million person. pic.twitter.com/Y4Nyfj84M3 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ — Dr Mohamed Haidar (@DrMHaidar) March 1, 2024

Το κτήριο διαμερισμάτων στο οποίο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά βρίσκεται στο Νότιο Κένσινγκτον, στο νοτιοδυτικό τμήμα της βρετανικής πρωτεύουσας, κοντά στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου.

LATEST: Eleven people have been taken to hospital after a fire broke out at a five-storey building in west London. https://t.co/5Gbcr3nXpc — BBC London (@BBCLondonNews) March 1, 2024

Όταν έφτασε η πυροσβεστική, το μισό ισόγειο του πενταώροφου κτηρίου είχε τυλιχθεί στις φλόγες, σύμφωνα με ανάρτηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Λονδίνου στην πλατφόρμα X.

«Η φωτιά εξαπλώθηκε από το ισόγειο ως τον τελευταίο όροφο και την οροφή του κτηρίου. Οι ομάδες της πυροσβεστικής εργάζονται σκληρά για να εμποδίσουν την εξάπλωσή της στα γειτονικά κτήρια», δήλωσε ο Στιβ Κόλινς, αξιωματούχος της πυροσβεστικής που βρισκόταν στο σημείο.

A huge fire at a residential building in #London’s upscale South Kensington neighborhood has put 11 people in hospital and led to around 130 being evacuated, fire officials says.https://t.co/BUiGzEJsEm — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 1, 2024

Πέντε άνθρωποι διασώθηκαν με τη χρήση κλιμάκων από την πυροσβεστική και περίπου 130 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από το κτήριο διαμερισμάτων και γειτονικά κτήρια.

Large fire tears through London flats with 11 people taken to hospital https://t.co/6DK0MSdYI0 via @MetroUK — Caff’s Caff (@CaffJackson) March 1, 2024

«Γύρω στους 11 ανθρώπους έλαβαν τις πρώτες βοήθειες για εισπνοή καπνού και διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο», σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 100 πυροσβέστες.