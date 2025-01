O ηθοποιός και σκηνοθέτης Τάιλερ Πέρι καταφέρθηκε εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών που ακύρωσαν συμβόλαια για ασφαλιστική κάλυψη από πυρκαγιά σε περιοχές του Λος Άντζελες που κατέκαψαν οι συνεχιζόμενες πυρκαγιές.

Στις πυρκαγιές, που εκδηλώθηκαν αρχικά στην περιοχή Παλισέιντς του Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια στις 7 Ιανουαρίου και στη συνέχεια εξαπλώθηκαν έχασαν τη ζωή τους 25 άνθρωποι και κάηκαν χιλιάδες κατοικίες.

Ο Τάιλερ Πέρι με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασε την οργή του. «Το να βλέπω μια κόρη να χρησιμοποιεί ένα λάστιχο κήπου για να προσπαθήσει να προστατεύσει το σπίτι των 90χρονων γονιών της επειδή ακυρώθηκε η ασφάλισή τους, με στενοχωρεί».

A local ER nurse was doing all she could to save her 90-year-old parents’ home in Hastings Ranch as the Eaton Fire ravaged the area.

She expressed frustration that her elderly parents’ insurance company had recently canceled their fire coverage. https://t.co/DTqXxl5YTe pic.twitter.com/CXEdTApVxe

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) January 8, 2025