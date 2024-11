Ο θρύλος της πυγμαχίας επέστρεψε στο ρινγκ στα 58 χρόνια και μπορεί η «μάχη της χρονιάς» με τον 27χρονο Τζέικ Πολ να τον βρήκε ηττημένο, όμως ο Μάικ Τάισον έχει ξανά στραμμένα πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας και φαίνεται το απολαμβάνει, τροφοδοτώντας τα μέσα ενημέρωσης με αποκαλύψεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Λίγες ώρες μετά την ήττα του και με τους παλμούς να έχουν πέσει, ο θρύλος του μποξ συγκλόνισε με την κατάθεση ψυχής που έκανε μέσα από ένα μήνυμά του στο Twitter. Όπως ανέφερε, μόλις τον περασμένο Ιούνιο έφτασε πολύ κοντά στον θάνατο: «Έκανα οκτώ μεταγγίσεις αίματος. Έχασα το μισό μου αίμα και 25 κιλά στο νοσοκομείο και έπρεπε να παλέψω για να γίνω υγιής, για να αγωνιστώ».

Παράλληλα, παρά το γεγονός ότι μετά την ήττα του από τον Πολ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο ρινγκ, στο εν λόγω μήνυμα τονίζει ότι ο αγώνας με τον 27χρονο Youtuber ήταν η τελευταία… παράστασή του:

«Αυτή είναι μία από τις περιπτώσεις που ενώ χάνεις, κερδίζεις. Είμαι ευγνώμων για χθες το βράδυ. Δεν μετανιώνω που μπήκα στο ρινγκ για τελευταία φορά. Παραλίγο να πεθάνω τον Ιούνιο. Έκανα οκτώ μεταγγίσεις αίματος. Έχασα το μισό μου αίμα και 25 κιλά στο νοσοκομείο και έπρεπε να παλέψω για να γίνω υγιής για να αγωνιστώ, οπότε κέρδισα. Το να με δουν τα παιδιά μου να στέκομαι αντιμέτωπος και να τελειώνω οκτώ γύρους με έναν ταλαντούχο μαχητή με τα μισά μου χρόνια μπροστά σε ένα κατάμεστο στάδιο των Dallas Cowboy είναι μια εμπειρία που κανένας άνθρωπος δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει. Σας ευχαριστώ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

This is one of those situations when you lost but still won. I’m grateful for last night. No regrets to get in ring one last time.

I almost died in June. Had 8 blood transfusions. Lost half my blood and 25lbs in hospital and had to fight to get healthy to fight so I won.

To…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Mike Tyson (@MikeTyson) November 16, 2024