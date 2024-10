Για ακόμα μία νύχτα το νότιο τμήμα της Βηρυτού δέχτηκε ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου έκανα λόγο για “μαζική καταστροφή” μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς που κατέστρεψαν κατά τη διάρκεια της νύχτας τέσσερα κτίρια σε νότιο προάστιο της Βηρυτού. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε τον Λίβανο ότι θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια καταστροφή “όπως στη Γάζα”, καθώς το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωνε ότι την Τρίτη 36 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 150 τραυματίστηκαν σε ολόκληρη τη χώρα.

Πυραυλική επίθεση πραγματοποίησε το Ισραήλ και στη Δαμασκό με στόχο πολυκατοικία όπου, σύμφωνα με τοπικά Μέσα ενημέρωσης, βρισκόταν στέλεχος της Χεζμπολάχ. Σκοτώθηκαν τουλάχιστον 7 πολίτες, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά.

Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ ανέφερε στο Telegram ότι μαχητές της εκτόξευσαν ρουκέτες κατά των ισραηλινών στρατευμάτων στο νοτιοδυτικό Λίβανο. Οι επιθέσεις στην περιοχή Λαμπούνε ανάγκασαν τα ισραηλινά στρατεύματα να υποχωρήσουν, ανέφερε η οργάνωση.

Νωρίτερα, η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι μαχητές της συγκρούστηκαν με ισραηλινά στρατεύματα στην πόλη Μπλίντα του Λιβάνου. Η ομάδα λέει ότι ο ισραηλινός στρατός – ο οποίος έχει στείλει μια τέταρτη μεραρχία στρατευμάτων στο νότιο Λίβανο – δεν έχει καταφέρει να προχωρήσει από τότε που ξεκίνησε την χερσαία επιχείρηση πριν από μια εβδομάδα. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε εν τω μεταξύ ότι τρεις στρατιώτες του τραυματίστηκαν σοβαρά σε μάχες στο νότιο Λίβανο τις τελευταίες δύο ημέρες.

Στρατιώτες του IDF υψώνουν την ισραηλινή σημαία στον Λίβανο, στα ερείπια χώρου όπου προηγουμένως βρισκόταν η ιρανική σημαία

Το Sky News επικαλούμενο πηγές της UNIFIL ανέφερε ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες τελικά αποσύρθηκαν από πάρκο, τον λεγόμενο “Κήπο του Ιράν”, στα περίχωρα της πόλης Μαρούν αλ Ρας μετά από πυροβολισμό που ακολούθησε την έπαρση της ισραηλινής σημαίας στην περιοχή.

Μάλιστα δημοσιεύτηκαν εικόνες από την έπαρση της ισραηλινής σημαίας στην πόλη Μαρούν αλ Ρας, νότια του Λιβάνου.

Στο πάρκο, που βρίσκεται λιγότερο από ένα χιλιόμετρο από τα ισραηλινά σύνορα, υπήρχε ένα άγαλμα του δολοφονημένου διοικητή της δύναμης Quds του Κασέμ Σουλεϊμανί που έδειχνε προς το Ισραήλ και ένα αντίγραφο του Θόλου του Βράχου της Ιερουσαλήμ.

Ο Ισραηλινός Υπουργός Ενέργειας ανακοίνωσε επίσης ότι οι στρατιώτες κατέλαβαν την περιοχή Μαρούν αλ Ρας, και κατέστρεψαν σπίτια από τα οποία η Χεζμπολάχ εκτόξευε πυραύλους προς το Ισραήλ.

The Location where Israeli Soldiers were seen planting the Israeli Flag earlier today in the Southern Lebanese Village of Maroun al-Ras, is believed to be on the Site of the “Iran Garden” a Park which was Funded by the Iranian Government and contained a Statue of the Former… pic.twitter.com/PxjXCj6Z76

— Alex Kennedy (@therealmindman) October 8, 2024