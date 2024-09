Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε χθες Κυριακή την «αγανάκτησή» του για τον εντοπισμό «έξι ομήρων που σκοτώθηκαν από τη Χαμάς στη Γάζα», ζητώντας «να σταματήσει ο πόλεμος».

«Αποσβόλωμα και αγανάκτηση για την εξεύρεση έξι ομήρων που σκοτώθηκαν από τη Χαμάς στη Γάζα. Οι σκέψεις μου βρίσκονται στις οικογένειες και στους οικείους τους. Χρειάζεται άμεσα κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση όλων των ομήρων, συμπεριλαμβανομένων των συμπατριωτών μας Οχάντ Γιαχαλομί και Οφέρ Καλδερόν», ανέφερε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους μέσω X. «Ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει», πρόσθεσε.

Shock and indignation at the discovery of the six hostages killed by Hamas in Gaza. My thoughts are with their loved ones.

There must be an immediate ceasefire and the release of all hostages, including our compatriots Ohad Yahalomi and Ofer Kalderon.

The war must stop.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 1, 2024