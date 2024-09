Σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Ουγκάντα νοσηλεύεται η μαραθωνοδρόμος Ρεμπέκα Τσεπτεγκέι μετά την επίθεση που δέχθηκε από τον φίλο της.

Η δρομέας που τερμάτισε 44η στον μαραθώνιο των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, φέρει εγκαύματα στο 75% του σώματος της καθώς ο φίλος της την έλουσε με βενζίνη και της έβαλε φωτιά.

We regret to announce that our athlete Rebecca Cheptegei, who competed at the Olympics has suffered severe injuries and is hospitalized at Moi Teaching and Referral Hospital in Eldoret. This follows an incident involving her Kenyan boyfriend pouring petrol and setting fire on her pic.twitter.com/rgnWvgTpkb

— Uganda Athletics Federation-UAF (@UgaAthletics2) September 3, 2024