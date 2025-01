Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενδέχεται να προχωρήσει στην επικήρυξη για «πολύ μεγάλο» ποσό των ηγετών των Ταλιμπάν, διεμήνυσε ο νέος υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χθες Σάββατο, εξηγώντας πως πληροφορήθηκε ότι οι de facto αρχές του Αφγανιστάν κρατούν «περισσότερους Αμερικανούς» απ’ ό,τι ήταν γνωστό ως τώρα.

«Μόλις άκουσα πως οι Ταλιμπάν κρατούν περισσότερους Αμερικανούς ομήρους απ’ ό,τι αναφερόταν μέχρι τώρα», ανέφερε ο κ. Ρούμπιο μέσω X.

Just hearing the Taliban is holding more American hostages than has been reported. If this is true, we will have to immediately place a VERY BIG bounty on their top leaders, maybe even bigger than the one we had on Bin Laden.

— Secretary Marco Rubio (@secrubio) January 25, 2025