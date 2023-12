Χιλιάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν την Κυριακή (24/12), μία από τις μεγαλύτερες πορείες υπέρ των Παλαιστινίων στην Ραμπάτ, από το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα, απαιτώντας τη διακοπή των σχέσεων με το Ισραήλ.

Οι διαδηλώσεις κατά του πολέμου του Ισραήλ, στη Γάζα έχουν επανειλημμένα κατεβάσει χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους, στο Μαρόκο, από την έναρξη του πολέμου πριν από δύο και πλέον μήνες, υπό την καθοδήγηση κυρίως παν-αραβικών και ισλαμικών ομάδων.

