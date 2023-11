Δεκάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν χθες Κυριακή στην Καζαμπλάνκα, την οικονομική πρωτεύουσα του Μαρόκου, σε ένδειξη αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, καλώντας να κηρυχθεί διαρκής κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και να διακοπούν οι διπλωματικές σχέσεις του βασιλείου με το Ισραήλ, που αποκαταστάθηκαν το 2020.



Από την Παρασκευή εφαρμόζεται ανακωχή τεσσάρων ημερών στον παλαιστινιακό θύλακο, επτά εβδομάδες μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στη Χαμάς, που κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας, και τον στρατό του Ισραήλ, με έναυσμα την αιματηρή έφοδο μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου.

«Δεν χρειαζόμαστε ανακωχή, αλλά οριστική κατάπαυση του πυρός», για να δοθεί μια ευκαιρία «στην ειρήνη», «για την ίδρυση κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα στην Ιερουσαλήμ», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η σοσιαλίστρια βουλευτής Ναμπίλα Μουνίμπ, προσθέτοντας πως θέλει να δει επίσης «την επιστροφή όλων όσοι εξορίστηκαν στην παλαιστινιακή διασπορά» και την απελευθέρωση των παλαιστινίων φυλακισμένων.

Tens of thousands of Moroccans demonstrated Sunday in the country’s commercial capital #Casablanca, calling for a permanent ceasefire in the #Gaza Strip and the suspension of diplomatic ties with the Zionist entity. pic.twitter.com/wPJnARcGjH

— KUWAIT TIMES (@kuwaittimesnews) November 26, 2023