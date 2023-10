Δύο Iταλοί τουρίστες τραυματίστηκαν ελαφρά κατά την επίθεση που δέχθηκαν, χθες Πέμπτη, στην πόλη Φες στο βόρειο Μαρόκο, από άνδρα που πάσχει από «ψυχικές διαταραχές», μεταδίδουν μαροκινά μέσα ενημέρωσης.

Two Italian tourists were attacked tonight in #Fez, #Morocco by a man carrying a knife. This happened after the arrests today of four #IslamicState jihadists that were planning knife attacks against tourists in the kingdom.

— Olivier Guitta (@OlivierGuitta) October 19, 2023