Νέο μέτωπο άνοιξε ο Ίλον Μασκ αυτή τη φορά με τη Wikipedia, διότι στη σελίδα που είναι αφιερωμένη στο πρόσωπό του, γίνεται πλέον αναφορά στην αμφιλεγόμενη χειρονομία που έκανε στην τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία θεωρήθηκε ναζιστικός χαιρετισμός.

Η χειρονομία αυτή που θυμίζει ναζιστικό χαιρετισμό και στάθηκε η αφορμή για να ξεσπάσει αντιπαράθεση σχολίων στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο, έχει προστεθεί στη βιογραφία του Μασκ στη Wikipedia, όπως και στη σελίδα που αφορά τον ναζιστικό χαιρετισμό. Διευκρινίζεται στη σχετική ανάρτηση ότι η χειρονομία «θεωρήθηκε από έναν αριθμό παρατηρητών ναζιστικός χαιρετισμός», όμως προσθέτει πως ο δισεκατομμυριούχος το αρνήθηκε.

Όμως οι διευκρινήσεις δεν ήταν αρκετές για τον Ίλον Μασκ, ο οποίος επέλεξε να κατηγορήσει τη Wikipedia ότι επαναλαμβάνει «την προπαγάνδα» των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης, έναν από τους αγαπημένους του στόχους. Ζήτησε μάλιστα από τους υποστηρικτές του να πάψουν να κάνουν δωρεές στη Wikipedia.

Ο Τζίμι Γουέιλς, ιδρυτής της διάσημης διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας, τόνισε από τη μεριά του ότι δεν θα εκφοβιστεί, ενώ δήλωσε υπέρμαχος της ουδετερότητας και των διασταυρωμένων στοιχείων.

Is there anything you consider inaccurate in that description? It’s true you did the gesture (twice) and that people did compare it to a Nazi salute (many people) and it’s true that you denied it had any meaning.

That isn’t MSM propaganda. That’s fact. Every element of it.

— Jimmy Wales (@jimmy_wales) January 21, 2025