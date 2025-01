Ο Ίλον Μασκ εξέφρασε για μία ακόμη φορά την υποστήριξή του στο ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD), παρεμβαίνοντας το Σάββατο (25/1), μέσω βιντεοκλήσης, σε μία προεκλογική συγκέντρωση του γερμανικού κόμματος.

Λίγες μόλις ημέρες μετά τον «χαιρετισμό» του, την ημέρα της ορκωμοσίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που θεωρήθηκε από κάποιους «ναζιστικός», ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας μίλησε διαδικτυακά, σε περίπου 4.500 υποστηρικτές της AfD, στη Χάλε της ανατολικής Γερμανίας.

«Είναι εντάξει να είστε υπερήφανοι που είστε Γερμανοί. Αγωνιστείτε για ένα λαμπρό μέλλον για τη Γερμανία», είπε ο Ίλον Μασκ.

Καταχειροκροτούμενος από τους παρισταμένους, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη επανέλαβε ότι στηρίζει το ακροδεξιό κόμμα που, όπως λέει, ενσαρκώνει «την καλύτερη ελπίδα της Γερμανίας».

Στην παρέμβασή του, χαιρέτισε «το γερμανικό έθνος» που έχει «ιστορία χιλιάδων ετών».

«Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Ιούλιος Καίσαρ ήταν εντυπωσιασμένος από τη βούληση των γερμανικών φύλων να πολεμήσουν» είπε σε άλλο σημείο της παρέμβασής του.

«Η σημερινή κυβέρνηση καταστέλλει επιθετικά την ελευθερία της έκφρασης. Επομένως «η AfD πρέπει να αγωνιστεί, να αγωνιστεί, να αγωνιστεί, για περισσότερη αυτοδιάθεση για τη Γερμανία και τις χώρες της Ευρώπης και λιγότερες Βρυξέλλες» ανέφερε.

