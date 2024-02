Ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκε με καρκίνο, όπως ανακοίνωσε το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Δεν πρόκειται για καρκίνο του προστάτη, αλλά ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εγχείρησής του.

“His Majesty has today commenced a schedule of regular treatments, during which time he has been advised by doctors to postpone public-facing duties,” a statement from Buckingham Palace read. pic.twitter.com/eZdDjqRKwx

Η μορφή του καρκίνου παραμένει κρυφή, αλλά σύμφωνα με ανακοίνωση του παλατιού ο βασιλιάς ξεκίνησε «τακτικές θεραπείες» τη Δευτέρα.

Το παλάτι αναφέρει ότι «ο βασιλιάς είναι ευγνώμων στην ιατρική του ομάδα για την ταχεία παρέμβασή τους, η οποία κατέστη δυνατή χάρη στην πρόσφατη επέμβαση του στο νοσοκομείο και ανυπομονεί να επιστρέψει σε πλήρη δημόσια καθήκοντα το συντομότερο δυνατό».

Το Μπάκιγχαμ δεν ανακοίνωσε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το στάδιο του καρκίνου ή τη διάγνωση.

Ο βασιλιάς Κάρολος, πριν από μία εβδομάδα, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, όπου και υποβλήθηκε σε επέμβαση για υπερτροφία προστάτη. Είχε επιλέξει να δημοσιοποιήσει τη θεραπεία του, με στόχο να ενθαρρύνει περισσότερους άνδρες να κάνουν έλεγχο του προστάτη τους, ανέφερε τότε το παλάτι.

Ο επίσημος λογαριασμός της βασιλικής οικογένειας του Ηνωμένου Βασιλείου ανήρτησε το «ευχαριστώ» για τις ευχές του κόσμου.

«Ευχαριστούμε όλους όσους έστειλαν τις ευχές τους κατά τη διάρκεια της παραμονής του βασιλιά στο νοσοκομείο. Η Αυτού Μεγαλειότητα είναι χαρούμενη που η διάγνωσή του έχει θετικό αντίκτυπο στην ευαισθητοποίηση της δημόσιας υγείας».

Σύμφωνα με το BBC ο μονάρχης θα αναβάλλει για την ώρα τις δημόσιες υποχρεώσεις του. Τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας αναμένεται να βοηθήσουν και να τον αναπληρώσουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας του.

Παρά την κατάσταση της υγείας του θα συνεχίσει να υπηρετεί τον συνταγματικό του ρόλο ως αρχηγός του κράτους, συμπεριλαμβανομένων των γραφειοκρατικών και ιδιωτικών του υποχρεώσεων.

Την Κυριακή βρέθηκε στην εκκλησιαστική λειτουργία στο Σάντρινγχαμ, όπου χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους.

Λίγο πριν από την ανακοίνωση του Παλατιού για τον Κάρολο είχε γίνει γνωστό ότι ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, πρίγκιπας Ουίλιαμ θα επιστρέψει αυτήν την εβδομάδα στις επίσημες υποχρεώσεις του, τις οποίες είχε αναστείλει λόγω της επέμβασης στην οποία υποβλήθηκε η σύζυγός του.

Η ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ έπεσε σαν «κεραυνός» στα βρετανικά ΜΜΕ τα οποία με έκτακτα ενημέρωσαν το κοινό για την υγεία του βασιλιά Καρόλου. Το BBC με έκτακτο δελτίο στην τηλεόραση ενημέρωσε το κοινό πως ο βασιλιάς Κάρολος έχει καρκίνο. Η παρουσιάστρια διάβασε την ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ ενώ η ρεπόρτερ σχολίασε πως η βασιλική οικογένεια και ο ίδιος ο Κάρολος σοκαρίστηκαν από τη διάγνωση, που έγινε 17 μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. «Πρόκειται για μια δύσκολη περίοδο για τον βασιλιά και την οικογένεια», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια.

Στη Βρετανία επιστρέφει ο πρίγκιπας Χάρι μετά την ανακοίνωση του παλαιτού του Μπάκιγχαμ ότι, ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκε με καρκίνο.

Όπως έγινε γνωστό ο πρίγκιπας που ζει μόνιμα στις ΗΠΑ θα γυρίσει την πατρίδα του μέσα στις επόμενες μέρες.

Πατέρας και γιος έχουν ήδη μιλήσει τηλεφωνικά.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρίσι Σούνακ, εξέφρασε τις θερμότερες ευχές του για ταχεία ανάρρωση, γράφοντας στα κοινωνικά δίκτυα πως «δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα επανέλθει δυνατός σε χρόνο – μηδέν και ξέρω ότι όλη η χώρα τού εύχεται τα καλύτερα».

Wishing His Majesty a full and speedy recovery.

I have no doubt he’ll be back to full strength in no time and I know the whole country will be wishing him well. https://t.co/W4qe806gmv

— Rishi Sunak (@RishiSunak) February 5, 2024