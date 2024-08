Ένας εκρηκτικός μηχανισμός κρυμμένος σε ένα αυστηρά φυλασσόμενο συγκρότημα όπου ο κορυφαίος ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια ήταν γνωστό ότι διέμενε στο Ιράν ήταν αυτό που τον σκότωσε, σύμφωνα με έρευνα των The New York Times.

Ο ίδιος έχασε τη ζωή του κατ’ αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με επτά αξιωματούχους της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένων δύο Ιρανών, και ενός Αμερικανού αξιωματούχου.

Ειδικότερα, η έρευνα αναφέρει πως η βόμβα είχε τοποθετηθεί πριν από περίπου δύο μήνες στον ξενώνα, ο οποίος διοικείται και προστατεύεται από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και αποτελεί μέρος ενός μεγάλου συγκροτήματος, γνωστού με το όνομα “Neshat”, που βρίσκεται σε μια ακριβή περιοχή στα βόρεια της Τεχεράνης.

Η βόμβα πυροδοτήθηκε εξ αποστάσεως, ανέφεραν οι πέντε αξιωματούχοι, μόλις επιβεβαιώθηκε ότι ο Χανίγια ήταν μέσα στο δωμάτιό του στον ξενώνα. Από την έκρηξη σκοτώθηκε, ακόμη, ένας σωματοφύλακας.

Η έκρηξη φαίνεται ότι ταρακούνησε το κτίριο, έσπασε ορισμένα παράθυρα και προκάλεσε τη μερική κατάρρευση ενός εξωτερικού τοίχου, σύμφωνα με τους δύο Ιρανούς αξιωματούχους, μελών των Φρουρών της Επανάστασης που ενημερώθηκαν για το περιστατικό. Οι ζημιές αυτές ήταν επίσης εμφανείς σε φωτογραφία του κτιρίου που δόθηκε στους New York Times.

