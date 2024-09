Ο Ισραηλινός Στρατός πραγματοποίησε στοχευμένο χτύπημα στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, στη Βηρυτό, την Πέμπτη, δήλωσε ο Ισραηλινός Στρατός.

Σύμφωνα με το ραδιόφωνο του στρατού του Ισραήλ, η επίθεση είχε στόχο τον διοικητή της μονάδας drone της Χεζμπολάχ και έπληξε έναν συγκεκριμένο όροφο ενός πολυώροφου κτηρίου στο Ντάχιε της Βηρυτού.

Μετά από αναφορές για χτυπήματα, σειρήνες ήχησαν στις τοποθεσίες Odem και El Rom στο βόρειο Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται ότι σε ένα χτύπημα την Τρίτη στην περιοχή Ντάχιε της Βηρυτού, το Ισραήλ στόχευσε και σκότωσε τον αρχηγό πυραύλων της Χεζμπολάχ, Ibrahim Muhammad Kabisi.

Πριν από αυτό, την Παρασκευή, ο Ισραηλινός Στρατός εξάλειψε τον διοικητή της Δύναμης Radwan και επικεφαλής των Επιχειρήσεων της Χεζμπολάχ, Ibrahim Aqil.

Συμπεριλαμβανομένου του Aqil, περίπου δεκαέξι ανώτεροι διοικητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν στην επίθεση.

#UPDATE : Initial reports suggest 3 missiles were fired at a building near Al-Qaim in the southern suburbs of Beirut. pic.twitter.com/QnoSYFEygb

Zionist childkillers have just bombed a very crowded neighborhood in southern Beirut, but Western journalists will almost always tell you that it’s a “targeted assassination” in a “Hezbollah stronghold.”

Why?

Because they are childkillers too. pic.twitter.com/P1hMKa429h

— Seyed Mohammad Marandi (@s_m_marandi) September 26, 2024