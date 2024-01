Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής σε βιομηχανικό πάρκο της Ουαλίας και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η πυροσβεστική υπηρεσία της Νότιας Ουαλίας έλαβε μια κλήση στις 20.22, τοπική ώρα, για πυρκαγιά στο Βιομηχανικό Πάρκο Μπρίτζεντ, στο Κόιτσερτς. Τουλάχιστον δέκα πυροσβεστικά οχήματα βρίσκονται επί τόπου.

Δεν είναι γνωστό προς το παρόν ποια μονάδα έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

🔥 Breaking: Major fire at #Bridgend Industrial Estate

Flames and thick smoke seen billowing from a building. Eyewitnesses report “explosions” and heavy smoke in #Coychurch.

Local advice: Steer clear of the area until further notice. Stay safe! 🚒

📸 Ricky Elward pic.twitter.com/SepgNv45jE

— Wales Updates (@walesupdatesuk) January 19, 2024