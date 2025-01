Τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε στο διυλιστήριο Rosneft, ένα από τα μεγαλύτερα της Ρωσίας στην πόλη Ραζάν μετά από επιδρομές ουκρανικών drones.

MASSIVE fire at the Rosneft refinery in the Russian city of Ryazan following Ukrainian drone strikes tonight. pic.twitter.com/ZnDsDBAvgl

— Status-6 (Military & Conflict News) (BlueSky too) (@Archer83Able) January 23, 2025

A Massive Fireball seen rising into the Sky from the Rosneft Oil Refinery in the City of Ryazan, following what was likely a direct hit from a Ukraine Drone. pic.twitter.com/R0SG1R2s4M

— OSINTdefender (@sentdefender) January 23, 2025

Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου στη χώρα, το οποίο κατακαίγεται μετά το χτύπημα που δέχθηκε από ουκρανικά drones.

Για την ώρα δεν έχουν αναφερθεί θύματα από την ουκρανική επίθεση, στο διυλιστήριο, που βρίσκεται 122 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας, στη δυτική Ρωσία.

Several Fires seen burning and Smoke rises from the City of Ryazan in Western Russia, 122 Miles to the Southeast of Moscow, following a Large-Scale Ukrainian Drone Attack against the Rosneft Oil Refinery. pic.twitter.com/xU1N74doTN — OSINTdefender (@sentdefender) January 23, 2025

Τα αεροδρόμια της Μόσχας έχουν κλείσει για αφίξεις και αναχωρήσεις μετά το χτύπημα στην πόλη Ραζάν.