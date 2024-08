Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι σε μια «σύνθετη επιχείρηση» διέσωσε έναν 52χρονο όμηρο που κρατούσε αιχμάλωτο η Χαμάς στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου.

Ο όμηρος, Kaid Farhan Al-Qadi, διασώθηκε στη νότια Γάζα, ανέφεραν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) σε ανακοίνωσή τους.

«Η υγεία του είναι σε σταθερή κατάσταση και μεταφέρεται συνοδεία του ισραηλινού στρατού για ιατρικό έλεγχο σε νοσοκομείο. Η οικογένειά του έχει ενημερωθεί για τις λεπτομέρειες», ανέφερε η ανακοίνωσή του.

