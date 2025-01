Τα πτώματα 31 ανθρώπων εντοπίστηκαν τις τελευταίες ημέρες σε μυστικούς τάφους στην Τσιάπας —πολιτεία του νοτιοανατολικού Μεξικού στη μέγγενη κλιμάκωσης της βίας που αποδίδεται στο οργανωμένο έγκλημα—, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ως προχθές Δευτέρα «βρήκαμε συνολικά 25 μυστικούς τάφους και 31 πτώματα, 29 ανδρών και 2 γυναικών», ανέφερε ο Χόρχε Λουίς Γιάβεν, εισαγγελίας της πολιτείας Τσιάπας.

Το Σάββατο, η πολιτειακή κυβέρνηση στην Τσιάπας είχε ανακοινώσει τον εντοπισμό 15 πτωμάτων στην περιοχή Φραϊλέσκα, αγροτική ζώνη, όχι μακριά από τα σύνορα με τη Γουατεμάλα, που έχει παραλύσει εξαιτίας δράσης συμμοριών εγκληματιών τα τελευταία τρία χρόνια.

Άλλα δύο εντοπίστηκαν την Κυριακή και κατόπιν 14 προχθές, διευκρίνισε.

Πρόσθεσε πως η πολιτειακή γραμματεία (σ.σ. το υπουργείο) ασφάλειας συνεχίζει τις έρευνες ώστε να εξακριβωθεί αν υπάρχουν κι άλλα «πτώματα αγνοούμενων».

Ακόμη, οι αρχές ανακοίνωσαν πως συνελήφθη άνδρας ο οποίος μπορεί να ενέχεται σε «πολλές εξαναγκαστικές εξαφανίσεις».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα μεξικανικών ΜΜΕ, στην Τσιάπας συμμορίες έχουν εμπλακεί σε πόλεμο για τον έλεγχο των οδών διακίνησης ναρκωτικών και διέλευσης μεταναστών που προσπαθούν να φθάσουν στις ΗΠΑ. Διαπράττουν επίσης σωρεία απαγωγών και εκβιάσεων.

